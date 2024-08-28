В США началось первое слушание по иску Google к российским СМИ

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Окружной суд Калифорнии (отделение в Сан-Хосе) назначил на 28 августа начало слушания по иску Google к телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград». Об этом сообщают «Ведомости».

Компания намерена добиться судебного решения, по которому иностранные компании в будущем не смогут предъявлять ей претензии за пределами США и Британии. Согласно открытой базе данных гражданских дел федерального окружного суда, иск был зарегистрирован 19 августа.

Ввести особые правила Google требует из-за исковых заявлений российских медиа в зарубежных юрисдикциях относительно блокировок их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Иск Google направлен на блокирование активности российских компаний, сообщил газете партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.

Российские СМИ обратились в суды Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии, чтобы привести в исполнение принятые российскими судами решения по Google — в частности, признание российской дочки компании банкротом в 2023 году.

По словам Зурабяна, действия Google могут быть обусловлены тем, что ее материнская компания Google — Alphabet — в своей публичной отчетности долгое время не отражала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск его активы за рубежом.

Аккаунт телеканала «Царьград», принадлежащего бизнесмену Константину Малофееву, заблокировали в YouTube в 2020 году из-за нарушения законодательства. В марте 2022 года Google заблокировала все связанные с RT и Sputnik YouTube-каналы в Европе в связи с российской военной операцией на Украине.