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Общество ,  
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В энергокомпании сообщили о штатной работе рязанской ГРЭС

Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба энергокомпании ОГК-2.

Ранее местное издание RZN.info сообщило о задымлении в районе станции — она находится в Новомичуринске Рязанской области.

Огонь возник за пределами территории ГРЭС, уточнили в ОГК-2.

«В ряде телеграм-каналов распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Природный пожар произошел 27 августа, добавили в энергокомпании. Пожар на территории станции также опровергли в местном МЧС.

В региональном правительстве ТАСС сообщили, что возгорание произошло на территории бывшего рыбхоза. На месте проводили работы с открытым огнем и начался пал травы.

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