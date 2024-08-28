В энергокомпании сообщили о штатной работе рязанской ГРЭС
Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба энергокомпании ОГК-2.
Ранее местное издание RZN.info сообщило о задымлении в районе станции — она находится в Новомичуринске Рязанской области.
Огонь возник за пределами территории ГРЭС, уточнили в ОГК-2.
«В ряде телеграм-каналов распространяются видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции», — говорится в сообщении.
Природный пожар произошел 27 августа, добавили в энергокомпании. Пожар на территории станции также опровергли в местном МЧС.
В региональном правительстве ТАСС сообщили, что возгорание произошло на территории бывшего рыбхоза. На месте проводили работы с открытым огнем и начался пал травы.
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