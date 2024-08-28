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Военная операция на Украине ,  
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Жительницу Самары обвинили в госизмене за изготовление дома взрывчатки

Сюжет
Военная операция на Украине
Ирина Измайлова
Ирина Измайлова (Фото: из личного архива)

Жительницу Самары Ирину Измайлову обвинили в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб, ей грозит до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщила «РИА Новости» адвокат Евгения Рыжкова.

По словам адвоката, в 2022 году Измайлова познакомилась с представителями украинских спецслужб во время отпуска в Кишиневе. Они угрожали ей и ее родственникам, проживающим на территории Украины, и таким образом заставили ее изготовить взрывчатые вещества. Дальнейших инструкций не было.

Рыжкова подчеркнула, что ее подопечная изготовила вещество дома, но быстро одумалась и уничтожила его. В 2023 году у Измайловой устроили обыски и нашли следы взрывчатки на столе. Сначала было возбуждено дело об изготовлении взрывчатых веществ, затем дело о госизмене и хранении взрывчатых веществ.

Женщина признала вину по первому делу, по двум новым статьям — нет.

По данным агентства, у Измайловой была художественная мастерская, в соцсетях она размещала собственные иллюстрации и портреты.

ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атак
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20 августа в Москве завели уголовное дело о госизмене на научного сотрудника. По версии ФСБ, ученый по указанию Киева проводил DDoS-атаки на критически важные объекты. Мужчина задержан, однако его имя, а также научная организация, в которой он работал, не уточняются.

По данным спецслужбы, ученый также осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники, переводил деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения вооружения, военной техники и экипировки для ВСУ.

Судя по кадрам, опубликованным ФСБ, ученого задержали еще зимой.

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