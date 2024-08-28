Мэр Екатеринбурга предложил снять ограничения на общение с иностранцами

Алексей Орлов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил разрешить властям крупных российских городов вести переговоры с иностранными представителями без согласований, сообщают местные порталы E1.ru и It's My City.

В рамках заседания Международного муниципального форума стран БРИКС в Москве Орлов призвал дать большим городам право «в особом порядке» взаимодействовать с иностранцами. По его словам, в Екатеринбурге открыто 25 дипломатических представительств, из них 13 генеральных консульств.

27 августа в своем телеграм-канале Орлов написал о своем участии в муниципальном форуме стран БРИКС. По его словам, Екатеринбург является третьим в стране мегаполисом по количеству иностранных диппредставительств.

«У Екатеринбурга 31 город-партнер, в том числе пять побратимов. По понятным причинам взаимодействуем только с дружественными странами», — сообщил глава города.

В августе 2023 года Госдума приняла закон, обязывающий органы местного самоуправления координировать все иностранные контакты с региональными министерствами. Согласовать общение с зарубежными представителями необходимо в течение 15 дней, а после предоставить отчет.

В начале 2024 года закособрание Свердловской области привело местное законодательство в соответствие с новыми требованиями. В регионе закрыли совет представителей иностранных государств. Он появился в 2022 году для формирования имиджа Екатеринбурга как международного делового центра, отмечает It's My City.