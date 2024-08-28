Кадры задержания планировавших теракт в Ингушетии

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Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, которые готовили теракты. Об этом сообщила ФСБ.

Задержания прошли в Назрани и в селе Кантышево в Ингушетии. По данным ФСБ, они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа и на сотрудников правоохранительных органов, сообщила ФСБ.

Силовики сообщили, что задержанные — граждане России. По данным ФСБ, они являются «приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации».

На кадрах, которые опубликовала спецслужба, видно, как силовики заходят в дома. Там они задерживают подозреваемых и проводят обыск. Во время обыска у них нашли холодное и огнестрельное оружие. Также на кадрах показаны следственные действия в поле — там находят сумки. ФСБ сообщила, что был найден тайник с самодельной бомбой. На видео виден также взрыв, по всей видимости, взрывчатые вещества подорвали саперы.