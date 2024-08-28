Огонь гаубицы Д-30 сорвал ротацию ВСУ в Курской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская армия уничтожили в районе деревни Журавли Курской области около 20 солдат и три автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах

Удар по украинской технике нанес расчет гаубицы Д-30.

«Таким образом сорвана ротация [ВСУ]», — цитирует собеседника агентство.

Операцию провели морпехи, уточнил он.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военными. К 12 августа ВСУ контролировали 28 населенных пунктов, сообщил ранее Смирнов.

В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких приграничных районах объявили эвакуацию, оттуда уехали уже более 130 тыс. человек.