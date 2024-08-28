Огонь гаубицы Д-30 сорвал ротацию ВСУ в Курской области
Российская армия уничтожили в районе деревни Журавли Курской области около 20 солдат и три автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах
Удар по украинской технике нанес расчет гаубицы Д-30.
«Таким образом сорвана ротация [ВСУ]», — цитирует собеседника агентство.
Операцию провели морпехи, уточнил он.
С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военными. К 12 августа ВСУ контролировали 28 населенных пунктов, сообщил ранее Смирнов.
В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких приграничных районах объявили эвакуацию, оттуда уехали уже более 130 тыс. человек.
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