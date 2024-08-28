Кировский губернатор назвал цель атаки дронов

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Из пяти беспилотников, которые атаковали Кировскую область, два сбили силы ПВО, а три упали на территории комбината «Зенит» в Котельниче, сообщил глава региона Александр Соколов.

«В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены», — написал глава региона.

Соколов добавил, что в результате атаки повреждений нет, предприятие работает в обычном режиме.

По данным Shot, на территории комбината находились резервуары с нефтепродуктами.

Пять беспилотников атаковали объект под Кировом Политика

Ранее 28 августа в Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили о пяти ударах, которые нанесены беспилотниками по объекту в городе Котельнич в Кировской области, и задымлении.

«РИА Новости» со ссылкой на службу уточняло, что атаке подвергся «потенциально опасный объект ФГПУ «Вятка».