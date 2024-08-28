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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Захарова заявила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке из-за США

Захарова заявила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке из-за присутствия США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Наращивание американского присутствия грозит эскалацией на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке, в частности в Восточном Средиземноморье, Красном море, зоне Персидского залива, несет угрозу дальнейшей эскалации», — сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Захарова также напомнила об операции Вашингтона «Страж процветания» по защите Красного моря, начатой в декабре 2023 года, которая «вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена» и привела к «обострению обстановки» в регионе.

Представитель МИДа также подчеркнула, что страны Ближнего Востока могут сами решать проблемы и разногласия политико-дипломатическими средствами.

Ранее 28 августа Захарова заявила, что Россия выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке.

США оставили на Ближнем Востоке две авианосные группы
Политика
Фото:Woohae Cho / Getty Images

Ранее, 16 августа, газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена сообщила, что США перебросили «значительное количество» военных ресурсов совместно с партнерами и союзниками, включая французов, британцев и других, чтобы подготовиться к любой непредвиденной ситуации.

В 2023 году США заявили, что расширят военную группировку в этом районе для обеспечения свободы судоходства. Белый дом направил повстанцам-хуситам в Йемене требования прекратить атаки на корабли и Израиль, аналогичные сообщения о неприемлемости атак направили им и несколько государств региона.

Оперативные силы, развернутые при участии США, столкнутся с «чрезвычайными проблемами», предупреждали власти Ирана.

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