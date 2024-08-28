Захарова заявила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке из-за США

Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Наращивание американского присутствия грозит эскалацией на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке, в частности в Восточном Средиземноморье, Красном море, зоне Персидского залива, несет угрозу дальнейшей эскалации», — сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Захарова также напомнила об операции Вашингтона «Страж процветания» по защите Красного моря, начатой в декабре 2023 года, которая «вылилась в нанесение США и Великобританией ударов по территории Йемена» и привела к «обострению обстановки» в регионе.

Представитель МИДа также подчеркнула, что страны Ближнего Востока могут сами решать проблемы и разногласия политико-дипломатическими средствами.

Ранее 28 августа Захарова заявила, что Россия выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее, 16 августа, газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена сообщила, что США перебросили «значительное количество» военных ресурсов совместно с партнерами и союзниками, включая французов, британцев и других, чтобы подготовиться к любой непредвиденной ситуации.

В 2023 году США заявили, что расширят военную группировку в этом районе для обеспечения свободы судоходства. Белый дом направил повстанцам-хуситам в Йемене требования прекратить атаки на корабли и Израиль, аналогичные сообщения о неприемлемости атак направили им и несколько государств региона.

Оперативные силы, развернутые при участии США, столкнутся с «чрезвычайными проблемами», предупреждали власти Ирана.