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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили украинскую ракету

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Силы ПВО сбили украинскую ракету утром над Курской областью, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Рано утром украинская ракета была сбита в небе над Курской областью системами ПВО», — написал он в телеграм-канале.

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Фото:Минобороны РФ

В ночь с 27 на 28 августа в Курской области шесть раз объявляли ракетную опасность. Самым продолжительным стал сигнал, объявленный в 5:51 мск: он действовал час.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военными. К 12 августа ВСУ контролировали 26 населенных пунктов, сообщил ранее Смирнов.

В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких приграничных районах объявили эвакуацию, оттуда уехали уже более 130 тыс. человек.

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