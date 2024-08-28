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Политика ,  
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Британия и Германия захотели заключить двустороннее оборонное соглашение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 28 сентября встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы начать переговоры по поводу нового двустороннего договора, который углубит сотрудничество между странами в области обороны, сообщает офис британского премьер-министра.

«Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, которое в настоящее время обсуждается между двумя странами и которое, как ожидается, будет завершено осенью [2024 года]», — говорится в сообщении.

Кроме того, обе стороны хотят согласовать новое партнерство в начале 2025 года. Соглашение будет касаться доступа к рынку, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности, биоразнообразия и окружающей среды.

По информации офиса премьер-министра, договор «такого масштаба никогда не был согласован между» этими двумя странами.

США назвали сроки размещения гиперзвукового оружия в Германии
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Запуск ракеты&nbsp;Tomahawk

В конце июля две страны подписали двустороннюю декларацию по оборонному сотрудничеству, где была зафиксирована возможность взаимодействия Британии с Германией и другими партнерами в сфере разработки высокоточных средств поражения повышенной дальности.

В начале июля США анонсировали, что в 2026 году планируется размещение на территории Германии дальнобойного оружия, в том числе гиперзвукового. Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал это ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, отметив, что место размещения пока не выбрано.

Президент Владимир Путин предупредил, что в случае реализации США подобных планов Россия будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

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Германия Великобритания соглашение Кир Стармер Олаф Шольц
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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