Ставший мэром в Колумбии россиянин заявил о миллиардных долгах города

Долг колумбийского города Тунха составляет около 70 млрд песо (1,6 млрд руб.), сообщил мэр города Михаил Краснов, который победил на выборах главы города в 2023 году.

«Город в долгах. Предыдущий мэр взял кредит — 93 миллиарда песо, которые нам придется отдавать. В этом году отдали 22, в следующем году — 27. То есть большая нагрузка на бюджет», — рассказал он «РИА Новости».

Краснов более 10 лет проживает в Колумбии и имеет гражданство страны. По итогам выборов в октябре 2023 года он обошел других кандидатов на 10 и более процентов. Краснов вступил в должность мэра 1 января 2024 года. До избрания он был преподавателем экономики в местном университете.

По данным колумбийской газеты Eltiempo, мужчина прибыл в город Бояка в 2008 году в качестве студента по обмену в педагогический и технологический университет Колумбии.

Город Тунха был основан в 1539 году. Он располагается в центральной части Колумбии и является столицей департамента Бояка. Население города насчитывает более 180 тыс. человек (на 2021 год).