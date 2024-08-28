За рулем автомобиля, сбившего лося, был водитель 1998 года рождения

Автомобиль, на котором в Саратовской области сбили лося, вел водитель 1998 года рождения, сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона со ссылкой на правоохранительные органы.

Животное погибло от наезда автомобиля марки «Lada Largus», который принадлежит Саратовскому отделению партии КПРФ. Причиненный ущерб животному миру в комитете оценили в 80 тыс. руб. После того, как в комитет поступят материалы из ГИБДД, сотрудники направят претензию в адрес страховой компании о возмещении вреда.

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов также сообщил, что автомобиль принадлежит Саратовскому обкому КПРФ, и указал, что в машине не было бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Это подтвердил адвокат Рашкина Константин Лазарев.

РБК обратился за комментарием к адвокату Константину Лазареву. А также направил запрос в управление МВД по Саратовской области, пресс-службу КПРФ и Валерию Рашкину.

ДТП с лосем произошло утром 23 августа рядом с селом Большая Каменка в Татищевском районе. ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники писали, что лося сбил автомобиль Lada Largus, зарегистрированный на бывшего депутата.

Baza сообщала, что в автомобиле находились пять человек, но никого из членов семьи Рашкина не было. По данным телеграм-канала, машина принадлежит сыну экс-депутата.

В багажнике именно этого автомобиля в 2021 году бывший депутат перевозил разделанную тушу лося, писал ТАСС.