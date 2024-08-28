 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

За рулем автомобиля, сбившего лося, был водитель 1998 года рождения

Автомобиль, на котором в Саратовской области сбили лося, вел водитель 1998 года рождения, сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона со ссылкой на правоохранительные органы.

Животное погибло от наезда автомобиля марки «Lada Largus», который принадлежит Саратовскому отделению партии КПРФ. Причиненный ущерб животному миру в комитете оценили в 80 тыс. руб. После того, как в комитет поступят материалы из ГИБДД, сотрудники направят претензию в адрес страховой компании о возмещении вреда.

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов также сообщил, что автомобиль принадлежит Саратовскому обкому КПРФ, и указал, что в машине не было бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Это подтвердил адвокат Рашкина Константин Лазарев.

РБК обратился за комментарием к адвокату Константину Лазареву. А также направил запрос в управление МВД по Саратовской области, пресс-службу КПРФ и Валерию Рашкину.

Адвокат Рашкина сообщил, что экс-депутата не было в сбившей лося машине
Общество
Валерий Рашкин

ДТП с лосем произошло утром 23 августа рядом с селом Большая Каменка в Татищевском районе. ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники писали, что лося сбил автомобиль Lada Largus, зарегистрированный на бывшего депутата.

Baza сообщала, что в автомобиле находились пять человек, но никого из членов семьи Рашкина не было. По данным телеграм-канала, машина принадлежит сыну экс-депутата.

В багажнике именно этого автомобиля в 2021 году бывший депутат перевозил разделанную тушу лося, писал ТАСС.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Саратовская область лось ДТП новости Валерий Рашкин
Материалы по теме
Адвокат Рашкина сообщил, что экс-депутата не было в сбившей лося машине
Общество
Автомобиль Рашкина сбил лося
Общество
С экс-депутата Рашкина сняли судимость
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
В суд США направили новое обвинение Трампу по делу о выборах 2020 годаПолитика, 02:21
В Польше назвали непредсказуемыми действия Трампа в случае его победыПолитика, 02:09
ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»Политика, 01:33
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула РоссиюОбщество, 01:31
Трамп заявил о договоренности с Харрис провести дебаты на ABC NewsПолитика, 01:04
За рулем автомобиля, сбившего лося, был водитель 1998 года рожденияОбщество, 00:59
Зеленский назвал мирный план Китая политическим заявлениемПолитика, 00:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Брянской области глава округа пострадал при атаке дрона ВСУПолитика, 00:12
Потребление электричества показало резкий рост экономики Дальнего ВостокаЭкономика, 00:00
Кого из российских фигуристов ловили на допингеСпорт, 00:00
Кибовский попросил Бастрыкина помочь ему с отправкой в зону спецоперацииПолитика, 27 авг, 23:47
США сообщили, что не снимали ограничения для ВСУ на удары по РоссииПолитика, 27 авг, 23:15
Саратовские власти сообщили о фейках про заход украинских диверсантовПолитика, 27 авг, 23:12
Yle узнал о 400 пропавших из Финляндии беженцахПолитика, 27 авг, 23:08