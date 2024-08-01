В Минздраве назвали три критических последствия недосыпа

Хроническое недосыпание ведет к сбоям в нормальных физиологических процессах организма. В частности, снижается активность зон мозга, которые задействованы при принятии решений, а также отвечают за память

Хроническое недосыпание может привести к трем критическим последствиям: развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и нарушению психоэмоционального состояния, сообщила журналистам главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

«При хроническом недосыпании происходят сбои в нормальных физиологических процессах организма, нарушения его эндокринных функций, повышается активность симпатической нервной системы», — сказала Дроздова, отметив, что уровень артериального давления и концентрация цитокинов (веществ, задействованных в процессах воспаления) растут.

По словам специалиста, гормон лептин, ответственный за сдерживание аппетита, понижается, а грелин, стимулирующий аппетит, наоборот, повышается. «Недосып также может вызвать повышенную секрецию кортизола, который называют гормоном стресса. Это также усиливает чувство голода», — сообщила она. У невыспавшегося человека снижается активность зон мозга, которые задействованы при принятии решений, а также отвечают за память и способность решать задачи разного рода, добавила Дроздова.

Для здорового сна необходимы комфорт, наличие полной темноты в комнате и контроль графика сна, сообщила специалист. По ее словам, в среднем для того, чтобы выспаться, человеку необходимо 8-9 часов сна, но для каждого норма индивидуальна, указала она.

«Неправильное поведение вечером — основная причина бессонницы и других проблем», — заявила Дроздова. Она посоветовала постараться расслабиться перед сном: «Чтение, тихая музыка, упражнения для релаксации, такие как йога или медитация — примеры того, как создать подходящее настроение для сна. Отложите телефон и ноутбук минимум за полчаса до сна». В течение дня специалист советует побывать на солнечном свету, не злоупотреблять кофе и выполнять физические упражнения.

Согласно опросу ВЦИОМ от марта 2023 года, 51% россиян спят по ночам без пробуждений, частые пробуждения во сне беспокоят 42% опрошенных. Доля тех, кто просыпается в плохом, подавленном настроении, составила 15%, годом ранее таковых было в полтора раза больше — 22%.