В Тбилиси поставят памятник царю, заключившему союз с Россией в 1783 году
В Тбилиси установят памятник царю Восточной Грузии Ираклию II, который в 1783 году подписал с Российской империей Георгиевский трактат о «вечном союзе между Грузией и Россией», сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik — Грузия».
Премьер назвал «долгом грузин» отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли в нее вклад.
«Царь Ираклий II — выдающийся в этом отношении. Его самопожертвование и мудрость сохранили христианскую идентичность Грузии, которая является неотъемлемой частью нашей европейской идентичности», — отметил премьер.
Памятник появится на Кахетинском шоссе, у здания МВД страны. Его возведут по эскизу скульптора и художника Мераба Мерабишвили, который создал многие памятники в городе.
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