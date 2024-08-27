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Общество ,  
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В Тбилиси поставят памятник царю, заключившему союз с Россией в 1783 году

Ираклий II
Ираклий II (Фото: Wikimedia Commons)

В Тбилиси установят памятник царю Восточной Грузии Ираклию II, который в 1783 году подписал с Российской империей Георгиевский трактат о «вечном союзе между Грузией и Россией», сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik — Грузия».

Премьер назвал «долгом грузин» отдать должное истории страны и всем героям, которые внесли в нее вклад.

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Фото:Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

«Царь Ираклий II — выдающийся в этом отношении. Его самопожертвование и мудрость сохранили христианскую идентичность Грузии, которая является неотъемлемой частью нашей европейской идентичности», — отметил премьер.

Памятник появится на Кахетинском шоссе, у здания МВД страны. Его возведут по эскизу скульптора и художника Мераба Мерабишвили, который создал многие памятники в городе.

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Грузия памятник Тбилиси Ираклий Кобахидзе
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