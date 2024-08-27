В аэропорту Атланты погибли два человека из-за взрыва шины самолета

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Два сотрудника Delta Air Lines погибли, еще один ранен из-за взрыва во время замены шины самолета в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте, штат Джорджия, сообщает USA Today со ссылкой на представителя авиакомпании.

Как рассказали в Delta Air Lines, инцидент произошел на станции технического обслуживания самолетов. Причина инцидента пока не известна, проводится расследование.

Изначально аэропорт Атланты не комментировал сообщения. Позднее пресс-служба в Х выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.

В начале января самолет Japan Airlines при посадке в японском аэропорту Ханэда столкнулся с воздушным судном береговой охраны, которое двигалось по полосе — пять членов экипажа погибли. В пассажирском лайнере пострадали 17 пассажиров и членов экипажа.