В аэропорту Атланты погибли два человека из-за взрыва шины самолета
Два сотрудника Delta Air Lines погибли, еще один ранен из-за взрыва во время замены шины самолета в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте, штат Джорджия, сообщает USA Today со ссылкой на представителя авиакомпании.
Как рассказали в Delta Air Lines, инцидент произошел на станции технического обслуживания самолетов. Причина инцидента пока не известна, проводится расследование.
Изначально аэропорт Атланты не комментировал сообщения. Позднее пресс-служба в Х выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.
В начале января самолет Japan Airlines при посадке в японском аэропорту Ханэда столкнулся с воздушным судном береговой охраны, которое двигалось по полосе — пять членов экипажа погибли. В пассажирском лайнере пострадали 17 пассажиров и членов экипажа.
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