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В Якутии самолет Ан-2 вынужденно сел из-за отказа двигателя

Самолет Ан-2, вылетевший из поселка Солнечный в Якутии, совершил вынужденную посадку в 5 км от этого населенного пункта, сообщила пресс-служба главка МЧС по республике Саха.

«Предварительной причиной стал отказ двигателя», — говорится в публикации. Там добавили, что на борту находились восемь пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Транспортная прокуратура начала проверку.

Пассажирский самолет с задымлением в салоне сел в Шереметьево
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В конце мая вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку у реки Пачи в Мурманской области. Вертолет направлялся к турбазе и не долетел 20 км до пункта назначения. На его борту находились семь человек, никто из них не пострадал. Причиной аварийной посадки, по данным прокуратуры, стала техническая неисправность двигателей.

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Якутия Ан-2 аварийная посадка
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