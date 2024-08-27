Обвиняемые в драке в аэропорту Антальи россиянки вылетели на родину
Две гражданки России, которые после стычки со службой безопасности аэропорта в Анталье оказались под подпиской о невыезде, смогли вылететь домой, сообщило генконсульство России в своем телеграм-канале.
В миссии отметили, что дипломатам и адвокату удалось убедить турецкую сторону снять «запрет на выезд указанных гражданок с территории страны» и «27 августа с. г. они благополучно вылетели в Россию».
Инцидент, о котором идет речь, произошел в июне 2024 года в аэропорту Антальи. По данным телеграм-канала Shot, две туристки из России перед полетом в Турцию выпили джину, и когда одну из них не пропустили пограничники, начался конфликт. В итоге местные полицейские задержали женщин в аэропорту и избили их, писал Shot.
Местный суд 7 июня квалифицировал действия россиянок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу. Им запретили выезжать из Турции на время судебного разбирательства.
Позже сотрудники Генконсульства помогли снять часть обвинений с женщин. В соответствии с законодательством Турции рассмотрение дела продолжится после летних судебных каникул.
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