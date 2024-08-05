Генконсульство смогло снять часть обвинений с россиянок за драку в Турции
Генконсульство России в Анталье помогло снять часть обвинений с россиянок, которые в результате стычки со службой безопасности аэропорта оказались под подпиской о невыезде. Об этом сообщили РБК в диппредставительстве в Турции.
«При содействии сотрудников генконсульства 30 июля текущего года часть обвинений — в нанесении телесных повреждений и оскорблении должностного лица — удалось снять», — говорится в сообщении.
В соответствии с законодательством Турции рассмотрение дела продолжится после летних судебных каникул. Российские дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат следить за ходом разбирательства по данному делу, отметили в генконсульстве.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в июне 2024 года в аэропорту Антальи. По данным телеграм-канала Shot, две туристки из России перед полетом в Турцию выпили джин, однако, когда одну из них не пропустили пограничники, начался конфликт. В итоге местные полицейские задержали женщин в аэропорту и жестоко избили их, писал Shot.
7 июня состоял суд, который квалифицировал действия россиянок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу. Туристкам запретили выезжать из Турции на время судебного разбирательства.
Позже с ними связались сотрудники генконсульства, которые потом неоднократно обращались в местные компетентные органы и направили турецкой стороне соответствующую официальную ноту.
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