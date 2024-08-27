Хакеру дали шесть лет колонии за кражу ₽168 млн из банков в 2014 году

Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Басманный суд Москвы приговорил участника хакерской группы Антона Екименко к шести годам колонии за кражу 168 млн руб. из трех банков, сообщает столичная прокуратура.

Суд установил, что Екименко вместе с соучастниками создал программу, которая формировала и отправляла в банки данные о подложных транзакциях отмены прямых операций. «Членами преступного сообщества с участием Екименко с июля по ноябрь 2014 года похищено в трех кредитно-финансовых учреждениях свыше 168 млн руб.», — отметили в ведомстве.

Екименко признали виновным в участии в преступном сообществе и мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном организованной группой в особо крупном размере: ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159.6 Уголовного кодекса.

Как уточнили в прокуратуре, остальным участникам группы уже вынесли приговоры, а Екименко скрылся и находился в розыске до 2022 года.