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Общество ,  
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В Москве арестовали хакера по делу о продававших данные полицейских

Суд в Москве арестовал хакера по делу полицейских, продававших данные россиян

Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО Евгения Шитикова по обвинению в незаконном доступе к информационным базам МВД, сообщил ТАСС. Он арестован до 6 февраля 2024 года.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шитикова Евгения Васильевича» — говорится в постановлении суда.

Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК), по этой статье грозит заключение сроком до семи лет.

Шитиков свою вину не признал. По данным следователей, он — хакер, который помогал бывшим полицейским продавать охраняемую государством информацию.

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В ходе обыска в квартире обвиняемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили записи, содержащие информацию из банка данных МВД России. По словам следователя, совместно с соучастниками хакер распространял эти сведения за деньги, что в условиях проводимой военной операции на Украине создало «реальную угрозу передачи указанных сведений противнику для использования в подготовке иных тяжких преступлений против граждан» России.

Ранее ТАСС сообщил, что следователи предъявили трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и экс-инженеру столичного ГУ МВД обвинение в превышении должностных полномочий. Их арестовали по делу о неправомерном доступе к информационной базе МВД, повлекшем тяжкие последствия. По данным следователей, они продавали данные россиян. Экс-полицейские признали вину и написали явку с повинной. Им продлили арест до 3 января 2024 года.

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Теги
Москва хакер МВД Басманный суд

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