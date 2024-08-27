Бассейн в Егорьевске приостановил работу после отравления четверых детей
Бассейн в Егорьевске, где ранее отравились шесть человек, в том числе четверо детей, приостановил работу, сообщили «РИА Новости» в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
«В настоящее время деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена», — рассказали в ведомстве.
О том, что четверо детей и двое взрослых отравились при посещении бассейна в спортивно-развлекательном центре Егорьевска, РБК сообщили 27 августа в пресс-службе Минздрава Московской области.
Инцидент произошел 24 августа. Уровень содержания хлоридов в воде бассейна и озона в воздухе помещения не соответствовал норме. После того как посетителям стало плохо, их госпитализировали с диагнозом «токсичное отравление».
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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