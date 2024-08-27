Четверо детей и двое взрослых отравились хлором в бассейне в Егорьевске
Шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали при посещении бассейна в городе Егорьевск, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Московской области.
Там отметили, что взрослые пострадавшие и законные представители отравившихся детей от госпитализации отказались.
По факту отравления детей следователи Московской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Инцидент произошел 24 августа. В тот день четыре ребенка в возрасте от 3 до 13 лет плавали с родителями в бассейне в спортивно-развлекательном центре Егорьевска. В это время посетителям стало плохо. По данным следователей, их госпитализировали с диагнозом токсичное отравление.
Позже выяснилось, что в воде бассейна было превышено содержание хлоридов, а воздух в помещении не соответствовал нормативам по содержанию озона.
В мае 2024 года шестеро детей отравились хлором после тренировки в бассейне в Севастополе. Инцидент произошел в одном из гостиничных комплексов, госпитализация тогда не понадобилась.
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