Вандал из Нижнего Новгорода вырвал сиденье в вагоне метро Москвы. Видео
Приезжий из Нижнего Новгорода вырвал сидение из обшивки вагона в Московском метрополитене, чтобы «не садиться на асфальт или бетон» во время прогулок по городу, сообщила столичная прокуратура.
«Выйдя из метро, он понял, что сиденье ему не подходит, и выбросил его», — добавили в ведомстве.
Его действия попали на камеру видеонаблюдения, это помогло установить личность 28-летнего нарушителя.
Мужчину задержали, вопрос привлечения его к ответственности за вандализм контролирует прокуратура. По части 1 статьи 214 Уголовного кодекса ему грозит арест на срок до трех месяцев.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят