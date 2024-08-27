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Вандал из Нижнего Новгорода вырвал сиденье в вагоне метро Москвы. Видео

Вандал вырвал сиденье из вагона московского метро

Вандал из Нижнего Новгорода вырвал сиденье в вагоне метро Москвы. Видео
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Приезжий из Нижнего Новгорода вырвал сидение из обшивки вагона в Московском метрополитене, чтобы «не садиться на асфальт или бетон» во время прогулок по городу, сообщила столичная прокуратура.

«Выйдя из метро, он понял, что сиденье ему не подходит, и выбросил его», — добавили в ведомстве.

Его действия попали на камеру видеонаблюдения, это помогло установить личность 28-летнего нарушителя.

Мужчину задержали, вопрос привлечения его к ответственности за вандализм контролирует прокуратура. По части 1 статьи 214 Уголовного кодекса ему грозит арест на срок до трех месяцев.

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