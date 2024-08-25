В Воронежской области потушили пожары после атаки дронов

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В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация после атаки БПЛА, сообщает губернатор области Александр Гусев.

«Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы», — написал он в телеграм-канале.

Также Гусев добавил, что на данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля. Режим ЧС, который ввели в нескольких поселениях района, сохраняется.

В Воронежской области в ночь на 24 августа действовала опасность атаки дронов. Минобороны отчиталось о пяти сбитых за ночь беспилотниках в регионе. Губернатор около 4:00 мск рассказал о падении обломков сбитых дронов, в результате чего возник пожар, «вызвавший детонацию взрывоопасных объектов».

По его словам, пострадали две женщины: одну госпитализировали в тяжелом состоянии, другая получила ссадины и от госпитализации отказалась.

Позднее в Острогожском районе на территории трех поселений ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов». Из села и СНТ в районе были эвакуированы около 200 человек.