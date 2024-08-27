Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает французские власти, которые задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы. Виноват — иди отвечай», — сказал глава государства (цитата по БелТА).

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По версии следствия, он был соучастником незаконной деятельности в мессенджере. Дурову предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, в мошенничестве и другие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Дурова задержали в рамках продолжающегося судебного расследования, и отказался считать решение политическим. В Кремле заявили о готовности оказать помощь основателю Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предъявленные Дурову обвинения очень серьезными.