Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает французские власти, которые задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
«И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы. Виноват — иди отвечай», — сказал глава государства (цитата по БелТА).
Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По версии следствия, он был соучастником незаконной деятельности в мессенджере. Дурову предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, в мошенничестве и другие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Дурова задержали в рамках продолжающегося судебного расследования, и отказался считать решение политическим. В Кремле заявили о готовности оказать помощь основателю Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предъявленные Дурову обвинения очень серьезными.
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