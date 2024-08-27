 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает французские власти, которые задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы — не Дуровы. Виноват — иди отвечай», — сказал глава государства (цитата по БелТА).

Кремль заявил, что готов помочь Дурову
Политика
Павел Дуров

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По версии следствия, он был соучастником незаконной деятельности в мессенджере. Дурову предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, в мошенничестве и другие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Дурова задержали в рамках продолжающегося судебного расследования, и отказался считать решение политическим. В Кремле заявили о готовности оказать помощь основателю Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предъявленные Дурову обвинения очень серьезными.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Павел Дуров задержание Франция Telegram
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Захарова обвинила Париж в уничтожении ценностей после задержания Дурова
Политика
Кремль заявил, что готов помочь Дурову
Политика
Нарышкин не поверил в то, что Дуров раскроет Западу чувствительные данные
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Белоусов потребовал обеспечить военных оружием в Курске и БелгородеПолитика, 17:16
Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла ДуроваИнвестиции, 17:13
Pinterest оштрафовали на ₽7 млн за неудаление запрещенного контентаОбщество, 17:11
Nissan раскрыл первые подробности о новом PatrolАвто, 17:03
Зеленский заявил, что Киев «поставил точку» на транзите российского газаПолитика, 16:57
В селе в Воронежской области пожар с травы перекинулся на жилые домаОбщество, 16:56
Зеленский представит Байдену и Трампу «план победы» УкраиныПолитика, 16:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа стали лидерами роста. Что ждать дальшеPro, 16:48
«Зенит» с помощью Николая Соболева объявил о трансфере аргентинцаСпорт, 16:47
Бывший голкипер «Ювентуса» Щенсны объявил о завершении карьерыСпорт, 16:46
Рябков назвал фактом причастность США к нападению ВСУ на Курскую областьПолитика, 16:43
Глава МАГАТЭ рассказал, что общего у Курской АЭС с ЧернобыльскойПолитика, 16:43
Как студенту сэкономить на аренде жилья в МосквеНедвижимость, 16:38
ФАС возбудила антимонопольные дела против «МегаФона», «Билайна» и МТСПолитика, 16:38