Умер художник московского театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский

Евгений Добровинский (Фото: ermistage / Telegram)

Главный художник московского театра «Эрмитаж», каллиграф и дизайнер Евгений Добровинский умер в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью скоропостижно скончался главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Максович Добровинский. <...> Он создал афиши почти ко всем спектаклям театра, именно он является автором нашего фирменного стиля», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что последние дни Добровинский работал над афишей к новому спектаклю Михаила Левитина, с которым работал с 1980 года, и постоянно посещал репетиции.

Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске. В 1974 году окончил Московский полиграфический институт. Он выставлял свои работы в Москве, Австрии, Фрейбурге, Бадене, Стокгольме.

Добровинский входил в Союз художников, а также Союз дизайнеров России. Помимо этого, состоял в Союзе дизайнеров Израиля — у него было двойное гражданство. Он отмечал, что каллиграфии может научиться каждый, если у человека «не изуродованы руки и зрение более или менее».