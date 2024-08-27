В День кино Ракова рассказала о совершенствовании киноколледжа Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках реформы столичной системы среднего профессионального образования (СПО), объявленной в августе прошлого года, обновление материально-технической базы и перевод образовательной программы в сторону большей практикоориентированности коснулись также Московской международной киношколы. Об этом 27 августа, в День кино, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве сосредоточены крупнейшие студии, продюсерские компании и творческие коллективы, которые создают более 90% отечественных фильмов и сериалов, — отметила вице-мэр. — С 2018 года благодаря нашим образовательным программам более 200 тыс. детей познакомились с шедеврами российского кинематографа. Мы понимаем, что сейчас отечественная киноиндустрия набирает обороты, для чего необходимы молодые и талантливые кадры».

Ключевым учреждением СПО в этой сфере выступает киноколледж № 40 «Московская международная киношкола». За 20 с лишним лет существования его окончили более 2 тыс. студентов, включая звезд российского кино Ивана Янковского, Евгения Цыганова, Юрия Колокольникова и др. К началу 2024/25 учебного года в колледже полностью обновлен учебный кинопавильон, где студенты оттачивают навыки работы со светом и съемочной техникой и где действуют современная студия звукозаписи и монтажная мастерская.

По словам Раковой, студенты колледжа осваивают сразу четыре профессии — по направлениям «режиссура», «операторское мастерство», «звукорежиссура» и «монтаж». «Это значительно повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Многие ребята начинают работать еще во время учебы, что позволяет им иметь гарантированное трудоустройство после окончания колледжа», — добавила она. Среди партнеров колледжа числится сразу несколько крупных продюсерских и продакшн-компаний.