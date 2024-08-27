Дюжев сыграет Байдена, ставшего учителем английского в России
Телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production снимут комедийный сериал «Гудбай», в котором расскажут о том, как президент США Джо Байден оказался в России и начал там жить. Об этом говорится в сообщении телеканала, поступившем в РБК.
По сюжету Байден захотел сам разобраться, почему санкции США не работают против России, и полетел туда под прикрытием. В первый же день в России американский президент потерял документы, но подружился с «настоящим русским патриотом».
Байдену придется жить в хрущевке и работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. При этом агенты ЦРУ увезли в США очень похожего на Джо Байдена российского пенсионера.
Главную роль в сериале сыграет Дмитрий Дюжев. «Мне самому очень любопытно увидеть, <...> смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное — показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра», — рассказал актер.
Креативный продюсер проекта Александр Балдин объяснил, почему решил снять сериал на такую тему: «Взаимоотношения двух стран часто становятся предметом серьезных политических дискуссий, но нам хотелось рассмотреть их с другой стороны — показать, что даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее».
Джо Байдену 81 год. В конце июля он объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. По словам Байдена, некоторые конгрессмены считали, что он может навредить демократам на предстоящих выборах в конгресс. Вместо него демократы избрали своим новым кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис.
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