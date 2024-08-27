 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Дюжев сыграет Байдена, ставшего учителем английского в России

ТНТ: в сериале Дюжев сыграет Байдена, ставшего учителем английского в России

Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ
Фото: пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production снимут комедийный сериал «Гудбай», в котором расскажут о том, как президент США Джо Байден оказался в России и начал там жить. Об этом говорится в сообщении телеканала, поступившем в РБК.

По сюжету Байден захотел сам разобраться, почему санкции США не работают против России, и полетел туда под прикрытием. В первый же день в России американский президент потерял документы, но подружился с «настоящим русским патриотом».

Байдену придется жить в хрущевке и работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. При этом агенты ЦРУ увезли в США очень похожего на Джо Байдена российского пенсионера.

Байден пошутил, что на пенсии станет блогером
Политика
Джо Байден

Главную роль в сериале сыграет Дмитрий Дюжев. «Мне самому очень любопытно увидеть, <...> смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное — показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра», — рассказал актер.

Креативный продюсер проекта Александр Балдин объяснил, почему решил снять сериал на такую тему: «Взаимоотношения двух стран часто становятся предметом серьезных политических дискуссий, но нам хотелось рассмотреть их с другой стороны — показать, что даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее».

Джо Байдену 81 год. В конце июля он объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. По словам Байдена, некоторые конгрессмены считали, что он может навредить демократам на предстоящих выборах в конгресс. Вместо него демократы избрали своим новым кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дмитрий Дюжев Джо Байден сериал ТНТ новости
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Чему Джо Байден посвятил свою лебединую песню на конвенции в Чикаго
Политика
Байден пообещал, что Харрис «не преклонится» перед Путиным
Политика
Байден вспомнил слова Киссинджера о России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Алсу развелась с мужем из-за одного «обстоятельства»Общество, 15:42
Гросси провел осмотр Курской АЭС. ВидеоПолитика, 15:30
Алаудинов назвал пять остановленных в Курской области бригад ВСУПолитика, 15:23
Ротенберг выступил против написания фамилий в КХЛ кириллицей из-за ИндииСпорт, 15:21
Наблюдательный совет АЛРОСА объявил дивиденды за первое полугодиеИнвестиции, 15:17
Более ₽41 млрд активов беглого депутата-единоросса конфисковалиПолитика, 15:13
Умер художник московского театра «Эрмитаж» Евгений ДобровинскийОбщество, 15:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Футболист сборной России Головин восстановился от травмыСпорт, 15:10
Во время визита Гросси в Курчатов прозвучала сирена ракетной опасностиПолитика, 15:09
В Ленобласти ребенок несколько дней пролежал рядом с телом умершей материОбщество, 15:04
Зеленский заявил об испытании первой украинской баллистической ракетыПолитика, 14:59
Лавров заявил о проработке уточнений в ядерной доктрине РоссииПолитика, 14:59
Лавров призвал к переговорам «без бумажек» с формулой ЗеленскогоПолитика, 14:54
ЦИАН уточнил возможные сроки переезда в РоссиюИнвестиции, 14:53