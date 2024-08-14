Байден пошутил, что на пенсии станет блогером

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден предположил, что после выхода на пенсию он сможет стать инфлюэнсером и вести свой блог. Об этом он заявил на встрече с блогерами, передало «РИА Новости».

По мнению американского лидера, в сферу интернет-публикаций хотят попасть больше людей, чем в какую-либо другую.

«По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу», — пошутил Байден.

81-летний Байден в конце июля объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. Демократы избрали своим новым кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис.

Президент пояснил, что отказался от переизбрания и вышел из гонки за пост главы государства, так как не исключал, что его участие навредит Демократической партии на выборах в конгресс.