Байден пошутил, что на пенсии станет блогером
Президент США Джо Байден предположил, что после выхода на пенсию он сможет стать инфлюэнсером и вести свой блог. Об этом он заявил на встрече с блогерами, передало «РИА Новости».
По мнению американского лидера, в сферу интернет-публикаций хотят попасть больше людей, чем в какую-либо другую.
«По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу», — пошутил Байден.
81-летний Байден в конце июля объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года. Демократы избрали своим новым кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис.
Президент пояснил, что отказался от переизбрания и вышел из гонки за пост главы государства, так как не исключал, что его участие навредит Демократической партии на выборах в конгресс.
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