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Терминалы аэропорта Орли в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Parisien: парижский аэропорт Орли частично эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Терминалы два и три парижского аэропорта Орли эвакуировали после анонимного сообщения о бомбе, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

«Заявитель позвонил и сказал, что заложил бомбу в туалете аэропорта», — передает издание слова одного из источников в полиции.

Звонок поступил в 18:00 (19:00 мск). О найденных взрывных устройствах не сообщается.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

По словам одной из пассажиров, прибывшей из Барселоны, люди «застряли на выходе из самолета на 40 минут».

В октябре 2023 года во Франции из-за угрозы взрыва эвакуировали «Евроаэропорт» неподалеку от швейцарской границы. Тогда там отменили несколько рейсов, в том числе из Мюнхена, Франкфурта, Цюриха и Амстердама.

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Франция аэропорты эвакуация бомба
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