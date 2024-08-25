Терминалы аэропорта Орли в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Терминалы два и три парижского аэропорта Орли эвакуировали после анонимного сообщения о бомбе, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
«Заявитель позвонил и сказал, что заложил бомбу в туалете аэропорта», — передает издание слова одного из источников в полиции.
Звонок поступил в 18:00 (19:00 мск). О найденных взрывных устройствах не сообщается.
По словам одной из пассажиров, прибывшей из Барселоны, люди «застряли на выходе из самолета на 40 минут».
В октябре 2023 года во Франции из-за угрозы взрыва эвакуировали «Евроаэропорт» неподалеку от швейцарской границы. Тогда там отменили несколько рейсов, в том числе из Мюнхена, Франкфурта, Цюриха и Амстердама.
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