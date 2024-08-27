Mail убрал из логотипа российскую доменную зону
Mail (входит в корпорацию VK) представил новый дизайн почты и других сервисов, а также создал своего маскота — белого пса по кличке Байт. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.
Обновления в дизайне коснулись сервисов Почта, Облако, Заметки, Календарь и Покупки.
Изменился и логотип, теперь там отсутствует доменная зона —.ru, а в цветовую палитру добавился обновленный синий и салатовый.
«Технологические изменения в продуктах и визуальном стиле стали ответом на новый этап развития и запросы молодой аудитории», — объяснили в Mail.
Кроме обновленного визуального языка появится маскот (талисман) — белый пес Байт. «Байт расскажет, где найти краткий пересказ письма, подскажет как придумать идею или сократить текст с помощью нейросети, а также поделится лайфхаками как стать более продуктивными с сервисами Mail», — говорится в сообщении.
В 2021 году корпорация Mail.ru Group сменила название на VK. Выбор названия объяснили тем, что VK — «это самый универсальный бренд» в экосистеме компании, «самый узнаваемый и перспективный».
Также были переименованы некоторые проекты группы. Например, «Юла» стала называться «VK Объявления». Еще появились продукты, единые для всех сервисов группы, — «VK Музыка», «VK Реклама», «VK Игры», «VK Видео».
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