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Технологии и медиа ,  
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Mail убрал из логотипа российскую доменную зону

VK VKCO ₽375,8 -0,74% Купить

Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group
Фото: пресс-служба Mail.ru Group

Mail (входит в корпорацию VK) представил новый дизайн почты и других сервисов, а также создал своего маскота — белого пса по кличке Байт. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

Обновления в дизайне коснулись сервисов Почта, Облако, Заметки, Календарь и Покупки.

Изменился и логотип, теперь там отсутствует доменная зона —.ru, а в цветовую палитру добавился обновленный синий и салатовый.

«Технологические изменения в продуктах и визуальном стиле стали ответом на новый этап развития и запросы молодой аудитории», — объяснили в Mail.

Кроме обновленного визуального языка появится маскот (талисман) — белый пес Байт. «Байт расскажет, где найти краткий пересказ письма, подскажет как придумать идею или сократить текст с помощью нейросети, а также поделится лайфхаками как стать более продуктивными с сервисами Mail», — говорится в сообщении.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В 2021 году корпорация Mail.ru Group сменила название на VK. Выбор названия объяснили тем, что VK — «это самый универсальный бренд» в экосистеме компании, «самый узнаваемый и перспективный».

Также были переименованы некоторые проекты группы. Например, «Юла» стала называться «VK Объявления». Еще появились продукты, единые для всех сервисов группы, — «VK Музыка», «VK Реклама», «VK Игры», «VK Видео».

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