Таджикистан направил Казахстану почти 500 млн куб. м воды для полива

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Власти Таджикистана отправили Казахстану около 500 млн куб. м воды для полива сельскохозяйственных угодий, это на 40 млн куб. м больше, чем в 2023 году, сообщила пресс-служба казахстанского Министерства водных ресурсов и ирригации в телеграм-канале.

По словам министра Нуржана Нуржигитова, с 1 июля Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достық» («Дружба») 488,6 млн куб. м воды, что также на 45 млн куб. м больше запланированного на 2024 год объема.

«Таджикистан — важный для нашей страны партнер, как и все государства Центральной Азии. Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранении», — отметил Нуржигитов.

В ведомстве напомнили, что 1 апреля Узбекистан направил в Казахстан более 4 млрд куб. м воды. Киргизия и Казахстан договорились о подаче 180 млн куб. м воды по реке Шу и 380 млн куб. м воды по реке Талас.

Как пояснили в правительстве Казахстана, вода нужна для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах страны. По состоянию на 9 августа наполнение Шардаринского водохранилища составило 1,5 млрд куб. м, что на 500 млн куб. м больше, чем в 2023 году. В свою очередь, из Шардаринского водохранилища в нижнее течение Сырдарьи направили 4,5 млрд куб. м воды.