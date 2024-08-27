Таджикистан направил Казахстану почти 500 млн куб. м воды для полива
Власти Таджикистана отправили Казахстану около 500 млн куб. м воды для полива сельскохозяйственных угодий, это на 40 млн куб. м больше, чем в 2023 году, сообщила пресс-служба казахстанского Министерства водных ресурсов и ирригации в телеграм-канале.
По словам министра Нуржана Нуржигитова, с 1 июля Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достық» («Дружба») 488,6 млн куб. м воды, что также на 45 млн куб. м больше запланированного на 2024 год объема.
«Таджикистан — важный для нашей страны партнер, как и все государства Центральной Азии. Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе в вопросе управления водными ресурсами и их сохранении», — отметил Нуржигитов.
В ведомстве напомнили, что 1 апреля Узбекистан направил в Казахстан более 4 млрд куб. м воды. Киргизия и Казахстан договорились о подаче 180 млн куб. м воды по реке Шу и 380 млн куб. м воды по реке Талас.
Как пояснили в правительстве Казахстана, вода нужна для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах страны. По состоянию на 9 августа наполнение Шардаринского водохранилища составило 1,5 млрд куб. м, что на 500 млн куб. м больше, чем в 2023 году. В свою очередь, из Шардаринского водохранилища в нижнее течение Сырдарьи направили 4,5 млрд куб. м воды.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят