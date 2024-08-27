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Задержание Павла Дурова ,  
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Володин объяснил связь между задержанием Дурова и выборами в США

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Steve Jennings / Getty Images)

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции связано с выборами президента США, так как американским властям хочется взять мессенджер под контроль. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В преддверии выборов президента США [Джо] Байдену важно взять Telegram под контроль. Для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния», — написал Володин в телеграм-канале.

Спикер Госудмы отметил, что большинство глобальных сетей по происхождению американские и контролируются Белым домом. «А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут», — подчеркнул он.

По мнению Володина, Telegram интересен для США, так как работает во многих странах, которые представляют интерес для Вашингтона. Спикер российской нижней палаты призвал такие государства решить, хотят ли они, чтобы США контролировали еще и эту платформу, или же работа той не должна регулироваться в угоду американским политическим интересам.

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Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Французские власти обвиняют его в отказе от сотрудничества, соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних и в обороте наркотиков, в мошенничестве в составе организованной группы, а также в использовании криптовалютных инструментов.

Команда Telegram заявила, что мессенджер соблюдает законы ЕС, модерация на платформе «постоянно совершенствуется», а Дурову «нечего скрывать». Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался считать политическим задержание гендиректора Telegram.

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Вячеслав Володин Павел Дуров задержание Франция США выборы президента США
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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