 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Китае заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье

Сюжет
Военная операция на Украине
«Раздувание отсутствия Китая» на мирном саммите в Швейцарии порочит китайскую дипломатию, заявил Ли Хуэй. Вопрос о мире не может решаться отдельными странами, добавил он
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: ТАСС)

Вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине не должен решаться усилиями отдельных стран, а в этом контексте важны реальные действия, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

«Вопрос о поддержке мира не должен решаться отдельными странами или на конкретных конференциях. Неучастие в таких мероприятиях не означает, что та или иная страна не поддерживает мирное урегулирование. И наоборот, если отдельные страны участвуют в конференции, они, возможно, на самом деле не хотят прекращения конфликта. Ключ кроется в реальных действиях», — сказал он.

По его словам, Китай является наиболее решительным и активным игроком в плане содействия миру и переговорам. Это доказывают четыре раунда челночной дипломатии, проведенные Пекином к сегодняшнему дню.

Челночная дипломатия — это одно из средств мирного урегулирования споров между странами путем серии переговоров с участием посредника — третьего государства — и на основе выдвинутых им условий.

В БРИКС поддержали мирные планы по урегулированию конфликта на Украине
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Хуэй подчеркнул, что прошедшая ранее в Швейцарии встреча по мирному урегулированию на Украине «не смогла достичь этих трех пунктов [которые подразумевают равное участие всех сторон], поэтому Китаю трудно было принять в ней участие, и более половины стран мира также не участвовали». Он заметил, что «раздувание отсутствия Китая на встрече со скрытыми мотивами» порочит китайскую дипломатию и независимую политику большого числа стран глобального Юга.

«Не существует простых решений сложных проблем. Украинский кризис развивался долго и не может быть решен в одночасье», — отметил китайский дипломат.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошел мирный саммит. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия. В МИД Швейцарии пояснили, что «на этом этапе» ее участие не нужно. В российском МИДе говорили, что не отправили бы на мероприятие представителей, даже если получили бы приглашение.

Часть приглашенных на конференцию стран отказалась от участия в ней. Среди них — Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.

По итогам саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали 84 государств и международных организаций, однако позже из списка пропали Ирак, Иордания и Руанда, но потом к документу присоединились еще 11 государств. Представители Индии были на саммите, но страна отказалась подписывать итоговую декларацию.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения

Автомобили в России подорожают вдвое

Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки

ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Китай Украина Россия
Материалы по теме
Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным
Политика
Медведев допустил мирные переговоры с Украиной после смены в ней власти
Политика
Могут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить мирные переговоры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
Российские каноисты вышли в финал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:02
ГК ФСК построит еще один жилой дом в Ленинском округе ПодмосковьяРБК Компании, 14:00
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 13:58
Ракова сообщила статистику по оплачиваемым стажировкам для выпускниковГород, 13:56
Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУПолитика, 13:56
Российская каноистка не смогла выйти в полуфинал ОлимпиадыСпорт, 13:55
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Италия удвоила налог на зарубежные доходы состоятельных иностранцевЭкономика, 13:54
Не брать заем 7 лет: как еще улучшить кредитную историю после банкротстваPro, 13:50
«Уральские авиалинии» возглавил сын прежнего гендиректораБизнес, 13:45
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:44
Путин наградил орденом отметившего 70-летие ГаззаеваСпорт, 13:42
Российским фигуристам передадут бронзовые медали Олимпиады-2022Спорт, 13:28
В сборной Канады на Олимпиаде произошли вспышки кишечной инфекцииСпорт, 13:25