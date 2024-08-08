В Китае заявили, что украинский кризис нельзя решить в одночасье

«Раздувание отсутствия Китая» на мирном саммите в Швейцарии порочит китайскую дипломатию, заявил Ли Хуэй. Вопрос о мире не может решаться отдельными странами, добавил он

Ли Хуэй (Фото: ТАСС)

Вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине не должен решаться усилиями отдельных стран, а в этом контексте важны реальные действия, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

«Вопрос о поддержке мира не должен решаться отдельными странами или на конкретных конференциях. Неучастие в таких мероприятиях не означает, что та или иная страна не поддерживает мирное урегулирование. И наоборот, если отдельные страны участвуют в конференции, они, возможно, на самом деле не хотят прекращения конфликта. Ключ кроется в реальных действиях», — сказал он.

По его словам, Китай является наиболее решительным и активным игроком в плане содействия миру и переговорам. Это доказывают четыре раунда челночной дипломатии, проведенные Пекином к сегодняшнему дню.

Челночная дипломатия — это одно из средств мирного урегулирования споров между странами путем серии переговоров с участием посредника — третьего государства — и на основе выдвинутых им условий.

Хуэй подчеркнул, что прошедшая ранее в Швейцарии встреча по мирному урегулированию на Украине «не смогла достичь этих трех пунктов [которые подразумевают равное участие всех сторон], поэтому Китаю трудно было принять в ней участие, и более половины стран мира также не участвовали». Он заметил, что «раздувание отсутствия Китая на встрече со скрытыми мотивами» порочит китайскую дипломатию и независимую политику большого числа стран глобального Юга.

«Не существует простых решений сложных проблем. Украинский кризис развивался долго и не может быть решен в одночасье», — отметил китайский дипломат.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошел мирный саммит. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия. В МИД Швейцарии пояснили, что «на этом этапе» ее участие не нужно. В российском МИДе говорили, что не отправили бы на мероприятие представителей, даже если получили бы приглашение.

Часть приглашенных на конференцию стран отказалась от участия в ней. Среди них — Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.

По итогам саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали 84 государств и международных организаций, однако позже из списка пропали Ирак, Иордания и Руанда, но потом к документу присоединились еще 11 государств. Представители Индии были на саммите, но страна отказалась подписывать итоговую декларацию.