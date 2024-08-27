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Технологии и медиа ,  
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SpaceX перенесла старт коммерческой миссии Polaris Dawn на 28 августа

SpaceX перенесла на 28 августа запуск коммерческой миссии Polaris Dawn, сообщила пресс-служба компании в соцсети Х (Twitter).

«Команды более подробно изучат утечки гелия на шлангокабеле», — говорится в сообщении.

Экипаж готов к многодневной миссии на низкой околоземной орбите, добавили в SpaceX. Космический корабль Dragon на орбиту выведет ракета-носитель Falcon 9.

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Технологии и медиа
Фото:SpaceX / X

Проект Polaris Dawn был организован американским миллиардером и пилотом-любителем Джаредом Айзекманом. В 2021 году он подписал со SpaceX контракт на три космических полета, Polaris Dawn — первый из них.

Айзекман стал командиром экипажа, в состав миссии входят бывший военный летчик Скотт «Кидд» Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Менон. Команда может оказаться от Земли дальше, чем кто-либо со времен пуска «Аполлона».

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