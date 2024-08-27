На карнавале афро-карибской культуры в Лондоне пострадали пять человек
Пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Состояние двоих пострадавших оценивают как критическое. Всего за два дня праздника ранения получили восемь человек. Кроме того, у двоих участников диагностировали резаные раны, зафиксирован случай нападения с использованием кислоты.
Около 50 полицейских также получили ранения в ходе мероприятия. Безопасность карнавала обеспечивали 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
На карнавале 26 августа задержали 230 человек, у них изъяли 49 единиц оружия. Всего за два дня задержали 320 злоумышленников — их подозревают в хранении наркотиков, оружия, кражах, нарушении общественного порядка.
Ноттинг-Хиллский карнавал проводится ежегодно с 1966 года. Он создавался, чтобы объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами. Поводом для начала первого карнавала стало убийство адвоката из Антигуа Келсо Кокрейн.
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