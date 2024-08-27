 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На карнавале афро-карибской культуры в Лондоне пострадали пять человек

Пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Состояние двоих пострадавших оценивают как критическое. Всего за два дня праздника ранения получили восемь человек. Кроме того, у двоих участников диагностировали резаные раны, зафиксирован случай нападения с использованием кислоты.

Около 50 полицейских также получили ранения в ходе мероприятия. Безопасность карнавала обеспечивали 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

На карнавале 26 августа задержали 230 человек, у них изъяли 49 единиц оружия. Всего за два дня задержали 320 злоумышленников — их подозревают в хранении наркотиков, оружия, кражах, нарушении общественного порядка.

В первый день карибского карнавала в Лондоне полиция задержала 90 человек
Общество
Фото:Alishia Abodunde / Getty Images

Ноттинг-Хиллский карнавал проводится ежегодно с 1966 года. Он создавался, чтобы объединить местную многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами. Поводом для начала первого карнавала стало убийство адвоката из Антигуа Келсо Кокрейн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Лондон карнавал Скотленд-Ярд
Материалы по теме
После первого дня карнавала в Ноттинг-Хилле задержали более 80 человек
Общество
В первый день карибского карнавала в Лондоне полиция задержала 90 человек
Общество
Как проходит карнавал в Венеции. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Над Курском сбили украинские беспилотникиПолитика, 06:31
По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогуПолитика, 06:27
В России вырос спрос на услуги репетиторов для дошкольниковОбщество, 06:00
SpaceX перенесла старт коммерческой миссии Polaris Dawn на 28 августаТехнологии и медиа, 05:48
Цукерберг признал случаи цензуры на Facebook из-за «давления» властей СШАТехнологии и медиа, 05:36
На карнавале афро-карибской культуры в Лондоне пострадали пять человекОбщество, 05:23
Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после резниПолитика, 05:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пентагон заявил об успехах российских войск под Красноармейском в ДНРПолитика, 04:56
Власти Таганрога сообщили об увеличении числа зеленых комаров в городеОбщество, 04:31
Telegram стали больше скачивать после задержания ДуроваТехнологии и медиа, 04:22
Некоторые обвиняемые в покушении на Симоньян частично признали винуОбщество, 03:56
Главврач больницы в Уфе объяснил установку камеры в кабинете гинекологаОбщество, 03:51
В Приморье выявили превышение трития в морях после сбросов с «Фукусимы»Общество, 03:33
Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление боевПолитика, 03:33