Власти Таганрога сообщили об увеличении числа зеленых комаров в городе
В Таганроге отмечается рост численности комаров-звонцов зеленого цвета, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.
Ранее телеграм-канале «Блокнот Таганрог» сообщил о нашествии комаров в городе. Очевидцы рассказали, что насекомые десятками укрывают полы и подоконники, садятся на фасады домов и окна.
«На увеличение численности «зеленых» комаров мог оказать влияние ряд факторов, в том числе географическое расположение города <...>, мягкие зимы последних лет, высокие летние температуры, а также ветер со стороны Таганрогского залива в сторону города», — говорится в сообщении администрации.
Появление таких комаров в большом количестве — естественная природная вспышка численности насекомых, добавили в администрации. Комары зеленого цвета не представляют угрозы для человека, чтобы снизить их популяцию в Таганроге каждый год с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка.
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