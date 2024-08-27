Власти Таганрога сообщили об увеличении числа зеленых комаров в городе

Video

В Таганроге отмечается рост численности комаров-звонцов зеленого цвета, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

Ранее телеграм-канале «Блокнот Таганрог» сообщил о нашествии комаров в городе. Очевидцы рассказали, что насекомые десятками укрывают полы и подоконники, садятся на фасады домов и окна.

«На увеличение численности «зеленых» комаров мог оказать влияние ряд факторов, в том числе географическое расположение города <...>, мягкие зимы последних лет, высокие летние температуры, а также ветер со стороны Таганрогского залива в сторону города», — говорится в сообщении администрации.

Появление таких комаров в большом количестве — естественная природная вспышка численности насекомых, добавили в администрации. Комары зеленого цвета не представляют угрозы для человека, чтобы снизить их популяцию в Таганроге каждый год с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка.