В Приморье выявили превышение трития в морях после сбросов с «Фукусимы»

В Приморье обнаружили выявили повышенное содержание радиоактивного изотопа водорода трития в пробах морской воды, отобранных в рамках мониторинга после сбросов воды с японской АЭС «Фукусима-1», сообщает пресс-служба Тихоокеанского океанологического институт Дальневосточного отделения РАН.

Ученые провели экспедицию на исследовательском судне «Академик Опарин» в июне и июле. Специалисты должны были оценить радиологическую безопасность дальневосточных морей в связи со сбросами вод с АЭС «Фукусима-1».

Эксперты собрали для исследований более 100 тонн проб морской воды с различных глубин, а также образцы биоты и планктона в Японском и Охотском морях.

«Лабораторные анализы первых проб воды <...> показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, чего следовало ожидать, исходя из схемы течений в регионе, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов», — говорится в сообщении.

Вышедшая из порта Владивостока 24 августа новая экспедиция проведет более тщательное исследование акватории Курильских островов и южной части Охотского моря, отметили в институте. Ученые изучат структуру течений и характер водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, перенос океанских вод через пролив Курильской гряды. Продолжительность новой экспедиции составит 29 суток.

В 2011 году на «Фукусиме» случилась авария. Тогда на северо-востоке от Токио произошло одно из сильнейших в истории страны землетрясений магнитудой 9,0. На АЭС «Фукусима-1» пришла волна цунами, вызванного землетрясением, она затопила резервные дизельные генераторы, повредила системы охлаждения. До 80% выбросов с АЭС попали в океан

В конце 2013 года атомную станцию официально закрыли. Однако за годы на АЭС накопилось больше миллиона тонн воды. В 2023 году было принято решение о сбросе воды в Тихий океан через подводный тоннель. Ожидается, что сброс всей воды с АЭС займет около 30 лет.

9 августа на станции произошла утечка около 25 т воды с радиоактивными веществами. Утечку обнаружили после того, как аномально снизился уровень воды в резервуаре для контроля воды в бассейне охлаждения отработанного ядерного топлива.