Пытавшуюся поджечь два избиркома Петербурга девушку отправили в колонию

Московский районный суд Петербурга приговорил пытавшуюся поджечь избирательные участки в школе девушку к лишению свободы на 1,5 года в колонии-поселении, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

21-летнюю Александру Карасеву признали виновной п. «в» ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

«Карасева вину признала. Дело рассматривалось в особом порядке», — говорится в сообщении.

По данным следствия, девушка вступила в сговор с неназванными лицами, чтобы помешать работе избирательных комиссий на выборах президента России. 15 марта 2024 года пришла к школе, в которой находились участки № 1395 и № 1396, и бросила бутылку с зажигательной смесью в стену.

Огонь охватил информационную табличку с информацией о выборах. Карасеву задержали в тот же день, 16 августа ее арестовали. В результате ЧП на избирательном участке никто не пострадал.

По информации издания «Фонтанка», девушка рассказала полицейским, что задание на поджог получила от некоего «украинского телеграм-канала». Ей обещали заплатить за действие.