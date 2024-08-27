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Выборы президента России ,  
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Пытавшуюся поджечь два избиркома Петербурга девушку отправили в колонию

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Выборы президента России

Московский районный суд Петербурга приговорил пытавшуюся поджечь избирательные участки в школе девушку к лишению свободы на 1,5 года в колонии-поселении, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

21-летнюю Александру Карасеву признали виновной п. «в» ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

«Карасева вину признала. Дело рассматривалось в особом порядке», — говорится в сообщении.

Девушка бросила коктейль Молотова у двух участков в Петербурге
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Фото:Никита Попов / РБК

По данным следствия, девушка вступила в сговор с неназванными лицами, чтобы помешать работе избирательных комиссий на выборах президента России. 15 марта 2024 года пришла к школе, в которой находились участки № 1395 и № 1396, и бросила бутылку с зажигательной смесью в стену.

Огонь охватил информационную табличку с информацией о выборах. Карасеву задержали в тот же день, 16 августа ее арестовали. В результате ЧП на избирательном участке никто не пострадал.

По информации издания «Фонтанка», девушка рассказала полицейским, что задание на поджог получила от некоего «украинского телеграм-канала». Ей обещали заплатить за действие.

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