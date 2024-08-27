Работу аэропорта Южно-Сахалинска ограничили из-за тумана
Самолеты не могут совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В районе аэропорта зафиксировали плотный туман.
«Видимость на летном поле — 400 м. Этого мало, чтобы обеспечить безопасность пассажирам», — говорится в сообщении.
В связи с погодными условиями рейс авиакомпании S7 из Новосибирска отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс «Аэрофлота» из Москвы задерживается, отметили в аэропорту.
Менее чем через час воздушная гавань сообщила об улучшении погодных условий. Видимость на полосе достигла 1,3 тыс. м, погоду в аэропорту назвали летной.
Из аэропорта вылетел рейс в Оху. Аэровокзал также ждет прилета ушедшего на запасной аэродром рейса из Новосибирска, а также борт из Хабаровска и Москвы.
24 августа самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Сотрудник аэропорта столицы Узбекистана сообщил «РИА Новости», что после выработки необходимого объема топлива лайнер сел. Позднее специалисты провели диагностику оборудования самолета.
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