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Общество ,  
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Работу аэропорта Южно-Сахалинска ограничили из-за тумана

Самолеты не могут совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В районе аэропорта зафиксировали плотный туман.

«Видимость на летном поле — 400 м. Этого мало, чтобы обеспечить безопасность пассажирам», — говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями рейс авиакомпании S7 из Новосибирска отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс «Аэрофлота» из Москвы задерживается, отметили в аэропорту.

Менее чем через час воздушная гавань сообщила об улучшении погодных условий. Видимость на полосе достигла 1,3 тыс. м, погоду в аэропорту назвали летной.

Из аэропорта вылетел рейс в Оху. Аэровокзал также ждет прилета ушедшего на запасной аэродром рейса из Новосибирска, а также борт из Хабаровска и Москвы.

Самолет из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за поломки
Общество
Фото:Илья Галахов / Global Look Press

24 августа самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Сотрудник аэропорта столицы Узбекистана сообщил «РИА Новости», что после выработки необходимого объема топлива лайнер сел. Позднее специалисты провели диагностику оборудования самолета.

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Теги
Южно-Сахалинск аэропорты погодные условия
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