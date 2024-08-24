Самолет из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за поломки

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Узбекистана в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщили РБК в аэропорту Ташкента.

«Рейс SU1873 Ташкент — Москва, который направлялся в Шереметьево, вернулся [в аэропорт вылета]», — заявили там.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Сотрудник аэропорта Ташкента сообщил «РИА Новости», что после выработки необходимого объема топлива лайнер сел. Позднее специалисты проведут диагностику оборудования самолета.

23 августа рейс Finnair из Хельсинки в город Йоэнсуу на востоке Финляндии вернулся в аэропорт вылета из-за помех GPS. Йоэнсуу расположен в 60 км от границы с Россией.

На борту находился 21 пассажир. Обратный рейс также отменили. В авиакомпании сообщили, что трудности при посадке в аэропортах Финляндии из-за сбоев GPS в последнее время происходят нередко.