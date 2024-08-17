Путин назначил нового первого заместителя Лаврова
Президент Владимир Путин назначил замглавы МИДа Сергея Бутина на должность первого заместителя министра иностранных дел. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В конце июля глава государства уволил Владимира Титова с поста первого замминистра иностранных дел. Он работал в должности с 2013 года, курировал административно-кадровые и консульские вопросы, а также отношения с европейскими странами.
Бутин работает в системе внешнеполитического ведомства с 1996 года. В 2010–2011 годах был генконсулом России в Ниигате, а с 2011-го по 2013-й — советником-посланником посольства России в Японии. C 2013 по 2017 год работал заместителем директора генерального секретариата МИДа, а в 2017-м стал директором. С мая 2023 года Бутин занимал пост замминистра иностранных дел.
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