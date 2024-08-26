Пожар на Омском НПЗ полностью потушили

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), сообщает пресс-служба управления МЧС по Омской области.

«Пожар ликвидирован в 23:06 (20:06 мск. — РБК). К тушению пожара от МЧС России привлекались 27 человек и семь единиц техники. Работало 15 звеньев газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

На ОНПЗ 26 августа в 14:44 по местному времени (11:44 мск) произошел взрыв. Там загорелось технологическое оборудование. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, сообщал ТАСС со ссылкой на МЧС. Пожар локализовали в 19:05 (14:05 мск).

Семь человек были госпитализированы, один из них погиб, сообщал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на выполнение производственного плана. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.