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Общество ,  
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Пожар на Омском НПЗ полностью потушили

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ), сообщает пресс-служба управления МЧС по Омской области.

«Пожар ликвидирован в 23:06 (20:06 мск. — РБК). К тушению пожара от МЧС России привлекались 27 человек и семь единиц техники. Работало 15 звеньев газодымозащитной службы», — говорится в сообщении.

При пожаре на Омском НПЗ погиб один сотрудник
Общество

На ОНПЗ 26 августа в 14:44 по местному времени (11:44 мск) произошел взрыв. Там загорелось технологическое оборудование. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, сообщал ТАСС со ссылкой на МЧС. Пожар локализовали в 19:05 (14:05 мск).

Семь человек были госпитализированы, один из них погиб, сообщал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на выполнение производственного плана. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

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Теги
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