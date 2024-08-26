Площадь пожара в Крыму за день выросла в два раза
Площадь пожара в Крыму выросла до 150 га, сообщили в МЧС России.
Спасатели не допустили распространения огня на село Южное в Феодосии, однако за день охваченная пожаром территория увеличилась в два раза, с 75 га.
Также МЧС нарастило группировку почти на 100 человек, теперь тушением занимаются 470 специалистов (утром их было 380) и более 100 единиц техники. В министерстве добавили, что тушение осложняет порывистый ветер.
В Феодосии закрыли участок трассы до Орджоникидзе на время тушения пожара на горе Тепе-Оба, сообщили в оперштабе Крыма.
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