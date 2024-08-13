Путин встретился с президентом Палестины. Видео

Президент России Владимир Путин встретился с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Глава Палестины прилетел в Москву впервые с 2021 года.

В Кремле сообщали, что стороны обсудят сотрудничество двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке.