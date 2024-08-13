 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин встретился с президентом Палестины. Видео

Путин встретился с президентом Палестины

Президент России Владимир Путин встретился с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Глава Палестины прилетел в Москву впервые с 2021 года.

В Кремле сообщали, что стороны обсудят сотрудничество двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в Донбассе

В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Верховный суд предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации

Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

«АвтоВАЗ» объявил о выделении ₽600 млн на развитие производства

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»

Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с жильем в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Махмуд Аббас Палестина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Палестины Аббас
Политика
Аббас пообещал добиться признания Палестины и ее членства в ООН
Политика
Палестинские силы согласились объединиться в правительство под эгидой ООП
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:46
«А что мама скажет?» Почему взрослые живут как детиPro, 14:46
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Эллен ДеДженерес продала дом в Калифорнии за $96 млнНедвижимость, 14:38
Брюссель перевел Украине очередной транш финансовой помощи на €4,2 млрдПолитика, 14:36
Арбитр полуфинала ЧМ-2022 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФССпорт, 14:29
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В воронежском «Факеле» допустили перенос матча со «Спартаком» в МосквуСпорт, 14:26
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ и зачистке курского села ОзеркиПолитика, 14:17
Путин встретился с президентом Палестины. ВидеоПолитика, 14:15
ФБР ликвидировало международную группу хакеров-вымогателейТехнологии и медиа, 14:13
Пивовары рассказали о «втором дыхании» из-за падающего импортаВино, 14:12
Клуб Российской премьер-лиги назначил нового главного тренераСпорт, 14:09
Астрономы сообщили о завершении сильной магнитной буриОбщество, 14:08