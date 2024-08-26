Семьи погибших при захвате заложников в ИК-19 получат по ₽1 млн
Родственникам сотрудников колонии в Волгоградской области, погибших при нападении заключенных 23 августа, выплатят по 1 млн руб., сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Он отметил, что пострадавших продолжают лечить в местных больницах. «В целях оказания поддержки семьям погибших при исполнении служебных обязанностей <...> прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям <...> по 1 млн руб.», — сказал Бочаров.
ЧП с захватом заложников в Волгоградской области произошло 23 августа. Тогда во время заседания в ИК-19 четверо заключенных напали на сотрудников ФСИН. Все нападавшие были убиты при штурме.
Ведомство сообщило, что погибли четверо сотрудников. Еще восемь человек (четверо работников колонии и четверо заключенных) получили ранения.
Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сообщал, что в центральную районную больницу (ЦРБ) Суровикинского района поступили четыре работника ФСИН. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.
Преступники взяли в заложники 12 человек, потребовали автомобиль, четыре автомата, а также освобождения земляков из ШИЗО. Кроме того, издание Baza опубликовало видео, где преступники заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России).
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