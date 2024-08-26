Пожар на Омском НПЗ локализовали
На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) локализовали пожар, сообщили РБК в пресс-службе ОНПЗ.
«Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано. Предприятие работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее днем на ОНПЗ произошел взрыв. В пресс-службе сообщили РБК, что было зафиксировано возгорание технологического оборудования.
Позднее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в больницы попали семь человек, состояние одного из них тяжелое. В пресс-службе завода изначально сообщили о двух пострадавших.
ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС писал, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.
Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России. Оно принадлежит «Газпром нефти». Это второй пожар на территории завода в этом месяце. Ранее, 1 августа, во вспомогательном помещении на территории ОНПЗ произошло возгорание, его ликвидировали на площади 300 кв. м.
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