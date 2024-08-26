Пожар на Омском НПЗ локализовали

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На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) локализовали пожар, сообщили РБК в пресс-службе ОНПЗ.

«Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано. Предприятие работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее днем на ОНПЗ произошел взрыв. В пресс-службе сообщили РБК, что было зафиксировано возгорание технологического оборудования.

Позднее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в больницы попали семь человек, состояние одного из них тяжелое. В пресс-службе завода изначально сообщили о двух пострадавших.

ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС писал, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.