Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ

Три полковника ВСУ заочно арестованы в Москве по делу о массовых убийствах

Фото: Олег Яковлев / РБК

Хамовнический суд Москвы избрал заочный арест трем командирам вооруженных сил Украины (ВСУ) по уголовному делу об убийствах.

Как сообщили РБК в суде, мера пресечения избрана решением от 16 апреля.

Речь идет о полковниках Павле Федосенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине. Им вменяется ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России. Санкция статьи предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного. Федосенко — командир 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, Ярошевич — командир 19-й ракетной бригады ВСУ, Матвиишин — командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ, писал «Коммерсантъ».

Ранее суд заочно арестовал по этому делу еще одного полковника ВСУ — Дмитрия Храпача. Верховный суд ДНР в 2023 году признал его организатором обстрела из реактивной системы залпового огня Донецка по мотивам «ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы». Храпача заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Четырех полковников обвиняют также в применении запрещенных средств и методов войны — ст. 351 Уголовного кодекса. Во всех преступлениях они, как считают следователи, выступали организаторами, а исполнили их подчиненные старших офицеров.

Полковник Ярошевич ранее уже был заочно арестован Басманным районным судом Москвы. Ему вменили организацию удара ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске, при котором погибли не менее 50 человек, еще 100 получили ранения.

Полковник Федосенко, как отмечает «Коммерсантъ», находится под следствием не только в России, но и на Украине, где его обвиняют в халатности, приведшей к большим потерям, и в дезертирстве.