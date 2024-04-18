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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ

Три полковника ВСУ заочно арестованы в Москве по делу о массовых убийствах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Хамовнический суд Москвы избрал заочный арест трем командирам вооруженных сил Украины (ВСУ) по уголовному делу об убийствах.

Как сообщили РБК в суде, мера пресечения избрана решением от 16 апреля.

Речь идет о полковниках Павле Федосенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине. Им вменяется ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России. Санкция статьи предполагает лишение свободы вплоть до пожизненного. Федосенко — командир 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, Ярошевич — командир 19-й ракетной бригады ВСУ, Матвиишин — командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ, писал «Коммерсантъ».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее суд заочно арестовал по этому делу еще одного полковника ВСУ — Дмитрия Храпача. Верховный суд ДНР в 2023 году признал его организатором обстрела из реактивной системы залпового огня Донецка по мотивам «ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы». Храпача заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Четырех полковников обвиняют также в применении запрещенных средств и методов войны — ст. 351 Уголовного кодекса. Во всех преступлениях они, как считают следователи, выступали организаторами, а исполнили их подчиненные старших офицеров.

Полковник Ярошевич ранее уже был заочно арестован Басманным районным судом Москвы. Ему вменили организацию удара ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске, при котором погибли не менее 50 человек, еще 100 получили ранения.

Полковник Федосенко, как отмечает «Коммерсантъ», находится под следствием не только в России, но и на Украине, где его обвиняют в халатности, приведшей к большим потерям, и в дезертирстве.

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Теги
Украина ВСУ Хамовнический суд Москвы заочный арест новости
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