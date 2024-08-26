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Общество ,  
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Семь человек госпитализированы после возгорания на омском НПЗ

Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK

Семь человек, по уточненным данным, попали в больницы после возгорания на крупнейшем в России Омском нефтеперерабатывающем заводе, состояние одного из них тяжелое, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Он уточнил, что пожарные еще работают на месте происшествия. Всех семерых пострадавших отвезли в больницу скорой медицинской помощи.

«С каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое», — отметил губернатор.

Хоценко добавил, что на месте инцидента также работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

В пресс-службе ОНПЗ РБК заверили, что пострадавшие при возгорании получат необходимую помощь. «Сотрудники застрахованы по корпоративной программе добровольного медицинского страхования и программе страхования жизни и здоровья», — отметили там.

Днем 26 августа на НПЗ произошел взрыв, после вспыхнул пожар. В пресс-службе завода изначально сообщили о двух пострадавших. Там добавили, что предприятие продолжает работать штатно. ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС пишет, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.

Два человека пострадали при взрыве на Омском НПЗ
Общество
Фото:omsk_vk / VK

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Теги
Омская область Виталий Хоценко НПЗ пострадавшие
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