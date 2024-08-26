Два человека пострадали при взрыве на Омском НПЗ
В результате взрыва на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.
Раненым оказали помощь на месте. По данным телеграм-канала Baza, у одного из пострадавших оторвало конечность, второму — диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию.
О пострадавших сообщил и губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Он уточнил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.
Омское издание NGS55 сообщило, что на ОНПЗ произошел взрыв. Как уточнили РБК в пресс-службе предприятия, на заводе начался пожар, он находится под контролем. Загорелось технологическое оборудование, его тушат пожарные и система автоматического пожаротушения. Причины взрыва неизвестны.
Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, принадлежит «Газпром нефти». В эксплуатацию его ввели в 1955 году, объем годовой переработки превышает 21 млн т нефти. В частности, на нем производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 57,29 млрд руб., чистая прибыль — 10,96 млрд руб. Численность сотрудников превышает 3,7 тыс. человек.
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