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Общество ,  
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Два человека пострадали при взрыве на Омском НПЗ

Газпром нефть RU000A107HG1 Купить
Фото: omsk_vk / VK
Фото: omsk_vk / VK

В результате взрыва на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

Раненым оказали помощь на месте. По данным телеграм-канала Baza, у одного из пострадавших оторвало конечность, второму — диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию.

О пострадавших сообщил и губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Он уточнил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

Омский губернатор заявил о контроле над ситуацией на Омском НПЗ
Общество
Фото:omsk_vk / VK

Омское издание NGS55 сообщило, что на ОНПЗ произошел взрыв. Как уточнили РБК в пресс-службе предприятия, на заводе начался пожар, он находится под контролем. Загорелось технологическое оборудование, его тушат пожарные и система автоматического пожаротушения. Причины взрыва неизвестны.

Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, принадлежит «Газпром нефти». В эксплуатацию его ввели в 1955 году, объем годовой переработки превышает 21 млн т нефти. В частности, на нем производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 57,29 млрд руб., чистая прибыль — 10,96 млрд руб. Численность сотрудников превышает 3,7 тыс. человек.

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Омск Виталий Хоценко взрыв пожары Газпром нефть
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