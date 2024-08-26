Два человека пострадали при взрыве на Омском НПЗ

Фото: omsk_vk / VK

В результате взрыва на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

Раненым оказали помощь на месте. По данным телеграм-канала Baza, у одного из пострадавших оторвало конечность, второму — диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию.

О пострадавших сообщил и губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Он уточнил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

Омское издание NGS55 сообщило, что на ОНПЗ произошел взрыв. Как уточнили РБК в пресс-службе предприятия, на заводе начался пожар, он находится под контролем. Загорелось технологическое оборудование, его тушат пожарные и система автоматического пожаротушения. Причины взрыва неизвестны.